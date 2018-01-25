Путин запустил новые установки гидроочистки на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко»

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин дал старт работе новых установок по гидроочистке нафты на Нижнекамском нефтеперерабатывающем комплексе компании «Танеко».

«Я поздравляю вас, весь ваш коллектив большой, строителей, инженеров. Это действительно большая работа и замечательный результат», — сказал Путин после церемонии торжественного запуска по видеосвязи.

Стоит отметить, что новые установки по гидроочистке нафты дают возможность получить высокооктановый экологически чистый компонент автобензинов. Кроме того, компоненты, получаемые при гидроочистке нафты, являются сырьем для установки каталитического риформинга, который позволяет производить высокооктановый бензин и ароматические углеводороды, которые в настоящее время востребованные на мировом рынке.