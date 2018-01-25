Главком ВМФ РФ отметил профессионализм штурманов при ликвидации объектов ИГ в Сирии

Москва, 25 января. Объекты террористической организации «Исламское государство»1 были успешно уничтожены в Сирии благодаря профессионализму штурманов кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

Королев отметил важную роль штурманов при проведении операции в Сирии против запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

«Во многом благодаря высокой профессиональной подготовке штурманов кораблей и подводных лодок были решены важнейшие задачи действий сил ВМФ в Средиземном море», — констатировал российский адмирал.

Он уточнил, что российские корабли успешно применили высокоточное оружие по объектам террористических группировок в Сирии.

Адмирал также обратил внимание, что штурманы демонстрируют высокий уровень профессионализма и при выполнении задач в арктических широтах.

Королев поздравил российских штурманов с профессиональным праздником.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о завершении операции против ИГ1 и выводе из САР основной части российских войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.