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Новости Сирии
Главком ВМФ РФ отметил профессионализм штурманов при ликвидации объектов ИГ в Сирии
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    Главком ВМФ РФ отметил профессионализм штурманов при ликвидации объектов ИГ в Сирии

    19:24  25 Января 2018  /обновлено: 19:26  25 Января 2018
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    Главком ВМФ РФ отметил профессионализм штурманов при ликвидации объектов ИГ в Сирии

    Москва, 25 января. Объекты террористической организации «Исламское государство»1 были успешно уничтожены в Сирии благодаря профессионализму штурманов кораблей и подводных лодок ВМФ РФ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

    Королев отметил важную роль штурманов при проведении операции в Сирии против запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название  — ДАИШ).

    «Во многом благодаря высокой профессиональной подготовке штурманов кораблей и подводных лодок были решены важнейшие задачи действий сил ВМФ в Средиземном море», — констатировал российский адмирал.

    Он уточнил, что российские корабли успешно применили высокоточное оружие по объектам террористических группировок в Сирии.

    Главком ВМФ РФ отметил профессионализм штурманов при ликвидации объектов ИГ в Сирии

    Адмирал также обратил внимание, что штурманы демонстрируют высокий уровень профессионализма и при выполнении задач в арктических широтах.

    Королев поздравил российских штурманов с профессиональным праздником.

    В декабре прошлого года президент России Владимир Путин посетил российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о завершении операции против ИГ1 и выводе из САР основной части российских войск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #сирия #иг #игил #вмф рф #королев #штурман
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