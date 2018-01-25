Выборы-2018: на Казанском вокзале в Москве откроется избирательный участок для бездомных

Москва, 25 января. Граждане России, не имеющие постоянного места жительства и регистрации, смогут принять участие в голосовании на выборах президента РФ в Москве. Об этом сообщил секретарь Московской городской избирательной комиссии Владимир Попов.

«У нас есть один вопрос об определении избирательного участка для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Московская городская избирательная комиссия решила определить на территории города Москвы для голосования таких граждан РФ избирательный участок №4003, расположенный по адресу: город Москва, Комсомольская площадь, дом №2, Казанский вокзал», — сказал Попов.

Он также добавил, что по состоянию на 1 января в Москве насчитывается семь миллионов 200 тысяч избирателей, 10% из них проживают не по месту регистрации, поэтому члены участковых избирательных комиссий дойдут до каждой квартиры в Москве, чтобы проинформировать горожан о предстоящих выборах президента России.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. Накануне в избирательном штабе Путина сообщили, что в рамках предвыборной кампании может состояться несколько патриотических митингов, приуроченных к годовщине победы в Сталинградской битве. При этом в митингах может принять участие и сам президент.