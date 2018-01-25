Путин назвал главную цель студсоюзов в России

Казань, 25 января. Президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин считает, что студенческие объединения российских вузов должны напрямую общаться с ключевыми работодателями страны, помогать в вопросах производственной практики и трудоустройства.

Так, в ходе телемоста с ведущими вузами России глава государства призвал не уповать на инициативу руководства самого университета. По его словам, студенты сами должны озаботиться своим трудоустройством.

Путин подчеркнул, что студсоюзам в России никто не запрещает общаться напрямую с будущими работодателями.

«Можно и нужно установить прямые контакты с работодателями, добиться профессиональных связей, добиться того, чтобы студенты попадали туда на практику», — добавил российский лидер.

Владимир Путин выступил на Всероссийском образовательном форуме студенческих клубов «Вместе вперёд!» https://t.co/sLuFAQ5DP7 pic.twitter.com/0u7jq7Qfjy — Президент России (@KremlinRussia) January 25, 2018

Напомним, ранее Владимир Путин во время рабочей поездки в Казань побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, в составе которого находится более 60 подразделений