Putin Team объявила конкурс на лучший слоган команды

Москва, 25 января. Общественное движение Putin Team объявило конкурс на лучших слоган для команды в поддержку президента России Владимира Путина на выборах-2018, сообщили в пресс-службе.

«Мы предлагаем любому участнику движения придумать от одного до пяти слоганов команды, которые мы будем использовать на массовых мероприятиях и наносить на фирменную продукцию Putin Team», — рассказали представители движения.

В Putin Team отметили, что слоганы должны быть основаны на общих ценностях команды и состоять на пяти-шести слов.

«Общая цель — сделать страну сильней», — приводят пример в команде.

Варианты необходимо отправить на электронную почту konkurs@putinteam.ru с обязательной пометкой «Конкурс слоганов».

Победителей конкурса выберут путем открытого голосования, которое будет запущено на сайте движения. Авторы выигрышных слоганов получат первый комплект экипировки с своими фразами и камеру Go Pro.