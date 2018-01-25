Putin Team объявила конкурс на лучший слоган команды
Москва, 25 января. Общественное движение Putin Team объявило конкурс на лучших слоган для команды в поддержку президента России Владимира Путина на выборах-2018, сообщили в пресс-службе.
«Мы предлагаем любому участнику движения придумать от одного до пяти слоганов команды, которые мы будем использовать на массовых мероприятиях и наносить на фирменную продукцию Putin Team», — рассказали представители движения.
В Putin Team отметили, что слоганы должны быть основаны на общих ценностях команды и состоять на пяти-шести слов.
«Общая цель — сделать страну сильней», — приводят пример в команде.
Варианты необходимо отправить на электронную почту konkurs@putinteam.ru с обязательной пометкой «Конкурс слоганов».
Победителей конкурса выберут путем открытого голосования, которое будет запущено на сайте движения. Авторы выигрышных слоганов получат первый комплект экипировки с своими фразами и камеру Go Pro.