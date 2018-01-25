Эрдоган прибыл с инспекцией на границу с Сирией

Анкара, 25 января. Турецкий президент Тайип Эрдоган прибыл в южную провинцию Хатай на границе с Сирийской республикой. Как сообщает в четверг телеканал NTV, в настоящее время он инспектирует турецкий военный контингент, размещенный там для участия в операции в Африне.

Согласно приведенной информации, турецкий лидер принял рапорты от военачальников в ходе посещения штаба командования операцией «Оливковая ветвь».

Напомним, в минувшую субботу Турция начала военную операцию против курдов после провокационного заявления Вашингтона о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности» из курдских формирований. Турция сочла этот шаг прямой угрозой своим границам и начала вторжение в курдский район Африн. В министерстве иностранных дел Турции считают, что между Анкарой и Вашингтоном нет доверия.