Путин рассказал, как оградить выпускников медресе от перехода в другую сферу

Казань, 25 января. Выпускников медресе необходимо оградить от перехода в «другую сферу», предложив им подходящую работу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с экс-главой Татарстана Минтимером Шаймиевым.

«Надо только, чтобы те, кто медресе заканчивают, ехали работать туда, куда нужно, а не в какую-то другую сферу переходили», — сказал Путин.

Глава государства также отметил активное развитие исламских образовательных учреждений. В свою очередь Шаймиев сообщил, что в них есть магистратура и аспирантура, благодаря чему студенты могут получить полноценное высшее образование.

«Сердце радуется ... Идет так, как мы планировали: кадры появляются хорошие, люди учатся уже там. Будем, конечно, думать над тем, как расширять дальше этот проект», — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на вчерашней встречи Владимира Путина с представителями исламского духовенства России должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, однако в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече. Минувшим утром Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов навестили в больнице экс-главу республики Минтимера Шаймиева.