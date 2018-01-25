Путин поддержал использование QR-кодов в дипломах российских вузов

Казань, 25 января. Президент России Владимир Путин поддержал идею размещения на дипломах российских вузов QR-кодов для получения работодателями быстрой информации о выпускниках.

Президент России посетил Казанский федеральный университет, где принял участие в телемосте с ведущими высшими учебными заведениями страны.

Глава России в рамках общения поддержал идею студентов Санкт-Петербургского государственного университета, которые предложили размещать на печатных дипломах вузов QR-коды. Они отметили, что это позволит работодателям получать быструю и достаточно полную информацию о выпускниках.

«Конечно, это будет способствовать трудоустройству, если будущий работодатель будет иметь полную информацию о своем потенциальном кандидате», — заметил в свою очередь российский лидер.

Ранее во время открытия выставки «Иннопром» Путин подчеркнул, что внедрение цифровых технологий является серьезным ресурсом для развития России.