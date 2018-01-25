18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
Политика
Сурайкин резко отреагировал на инициативу КПРФ исключать за партии за отказ поддержать Грудинина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сурайкин резко отреагировал на инициативу КПРФ исключать за партии за отказ поддержать Грудинина

    19:06  25 Января 2018  /обновлено: 20:30  25 Января 2018
    242

    Это возмутительно: Сурайкин отреагировал на угрозы КПРФ исключать из партии за отказ поддержать Грудинина

    Членов КПРФ, которые отказались поддержать выдвижение олигарха Павла Грудинина в кандидаты в президенты РФ, могут исключить из партии, об этом сообщил второй секретарь Московского областного отделения компартии Константин Черемисов.

    «Если ты не согласен, если ты будешь идти против, будут приниматься решения вплоть до исключения», — заявил политик телеканалу «360».

    Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобными заявлениями члены КПРФ фактически дискредитируют партию.

    «Это просто возмутительно. Но, к сожалению, для КПРФ исключение всех несогласных стало уже обычной практикой, которую партия давно взяла в обиход. Причем это всегда происходит в канун выборов. Мы все прекрасно помним, как 50 тысяч коммунистов были исключены из партии за то, что не согласны с тем, что Геннадий Зюганов протащил в депутаты Госдумы несколько десятков олигархов, прихвостней Михаила Ходорковского. В 2011 году на выборах в Госдуму Геннадий Андреевич вновь протаскивает в Госдуму олигархов, все это сопровождается массовыми репрессиями в отношении десятков региональных отделений КПРФ», — объясняет Максим Сурайкин.

    Это возмутительно: Сурайкин отреагировал на угрозы КПРФ исключать из партии за отказ поддержать Грудинина

    Собеседник ФАН рассказал, что ранее в Татарстане к «Коммунистам России» присоединилось 24 райкома КПРФ в полном составе, а этим летом в Осетии из-за несогласия с политикой парламентской компартии ряды «Коммунистов России» пополнили шесть районных комитетов КПРФ.

    «Нетерпимость КПРФ — это полная дискредитация коммунистического движения, потому что олигарх не может быть кандидатом от компартии. Грудинин владеет огромными капиталами, которые он, возможно, в 90-е приобрел не совсем честным путем. КПРФ полностью превратилась в буржуазную партию, которая отрабатывает интересы крупного капитала, а всех рядовых членов-коммунистов руководство готово исключить из партии. Наверное, это последний этап перерождения КПРФ, после чего от нее останутся только лишь лозунги, а сама ее суть будет далека от коммунистических идей», — заключил Максим Сурайкин.

    Зампред ЦК партии «Коммунисты России» и политолог Сергей Малинкович назвал решение КПРФ исключать несогласных с выдвижением Грудинина очень «опасной и печальной тенденцией».

    «Вы знаете, еще со времен Владимира Ильича Ленина повелось так, что человек имеет право высказать свое мнение и оценить своего товарища по партии. Этот пункт есть как в нашем уставе, так и в уставе КПРФ. Например, если я не ошибаюсь, в нашей партии два человека голосовало против выдвижения Сурайкина. Эти люди как были, так и есть в составе руководящих органов, они там и останутся в будущем. Они подчинились решению съезда, но это естественно», — рассуждает Сергей Малинкович.

    Это возмутительно: Сурайкин отреагировал на угрозы КПРФ исключать из партии за отказ поддержать Грудинина

    При этом он также обратил внимание на то, что все, кто хоть в чем-то был не согласен с Зюгановым, исключался из КПРФ.

    «Это и Шандыбин [Василий], и Селезнев Геннадий Николаевич. Половина руководства нашей партии была исключена в свое время из КПРФ», — продолжает Сергей Малинкович.

    Он напомнил, что КПРФ, по сути, выдвинула в кандидаты на пост главы государства классового врага трудящихся. И естественно, что с этим будет не согласна большая часть членов партии.

    «После этого запускается репрессивный аппарат. И Зюганов лично отдает эти приказы: лишить партбилета, исключить, снять с должности. Это очень печально, но эти люди не останутся «сиротами». Они придут к нам, в компартию «Коммунисты России», вокруг которой сейчас консолидируются все истинно левые силы. Сурайкин активно и энергично ведет кампанию, он собрал 170 тысяч подписей, он второй по количеству собранных подписей после Путина. Я убежден, что если какие-либо грудининские агенты не вмешаются, то Сурайкин будет зарегистрирован, не будет этой трагедии, все смогут поддержать товарища Максима [Сурайкина]», — подытожил Сергей Малинкович.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы #политика #грудинин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

      19:46 25 Января 2018 157
      Читать
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7168

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5416

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21209

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40011

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5076
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1064
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      770
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2655
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      533