Сурайкин резко отреагировал на инициативу КПРФ исключать за партии за отказ поддержать Грудинина

Членов КПРФ, которые отказались поддержать выдвижение олигарха Павла Грудинина в кандидаты в президенты РФ, могут исключить из партии, об этом сообщил второй секретарь Московского областного отделения компартии Константин Черемисов.

«Если ты не согласен, если ты будешь идти против, будут приниматься решения вплоть до исключения», — заявил политик телеканалу «360».

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что подобными заявлениями члены КПРФ фактически дискредитируют партию.

«Это просто возмутительно. Но, к сожалению, для КПРФ исключение всех несогласных стало уже обычной практикой, которую партия давно взяла в обиход. Причем это всегда происходит в канун выборов. Мы все прекрасно помним, как 50 тысяч коммунистов были исключены из партии за то, что не согласны с тем, что Геннадий Зюганов протащил в депутаты Госдумы несколько десятков олигархов, прихвостней Михаила Ходорковского. В 2011 году на выборах в Госдуму Геннадий Андреевич вновь протаскивает в Госдуму олигархов, все это сопровождается массовыми репрессиями в отношении десятков региональных отделений КПРФ», — объясняет Максим Сурайкин.

Собеседник ФАН рассказал, что ранее в Татарстане к «Коммунистам России» присоединилось 24 райкома КПРФ в полном составе, а этим летом в Осетии из-за несогласия с политикой парламентской компартии ряды «Коммунистов России» пополнили шесть районных комитетов КПРФ.

«Нетерпимость КПРФ — это полная дискредитация коммунистического движения, потому что олигарх не может быть кандидатом от компартии. Грудинин владеет огромными капиталами, которые он, возможно, в 90-е приобрел не совсем честным путем. КПРФ полностью превратилась в буржуазную партию, которая отрабатывает интересы крупного капитала, а всех рядовых членов-коммунистов руководство готово исключить из партии. Наверное, это последний этап перерождения КПРФ, после чего от нее останутся только лишь лозунги, а сама ее суть будет далека от коммунистических идей», — заключил Максим Сурайкин.

Зампред ЦК партии «Коммунисты России» и политолог Сергей Малинкович назвал решение КПРФ исключать несогласных с выдвижением Грудинина очень «опасной и печальной тенденцией».

«Вы знаете, еще со времен Владимира Ильича Ленина повелось так, что человек имеет право высказать свое мнение и оценить своего товарища по партии. Этот пункт есть как в нашем уставе, так и в уставе КПРФ. Например, если я не ошибаюсь, в нашей партии два человека голосовало против выдвижения Сурайкина. Эти люди как были, так и есть в составе руководящих органов, они там и останутся в будущем. Они подчинились решению съезда, но это естественно», — рассуждает Сергей Малинкович.

При этом он также обратил внимание на то, что все, кто хоть в чем-то был не согласен с Зюгановым, исключался из КПРФ.

«Это и Шандыбин [Василий], и Селезнев Геннадий Николаевич. Половина руководства нашей партии была исключена в свое время из КПРФ», — продолжает Сергей Малинкович.

Он напомнил, что КПРФ, по сути, выдвинула в кандидаты на пост главы государства классового врага трудящихся. И естественно, что с этим будет не согласна большая часть членов партии.