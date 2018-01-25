СМИ сообщили, что бронетехника США обзаведется системами «обнаружения вражеского огня»

Армия США разрабатывает новые датчики обнаружения вражеского огня для своих бронированных боевых машин. Система сможет идентифицировать, отслеживать и направлять огонь на стрелковое оружие противника.

Федеральное агентство новостей предлагает читателя перевод статьи Army Armored Combat Vehicles Get «Hostile Fire Detection» Systems (Бронетехника США будет оснащена системами «обнаружения вражеского огня»), опубликованной порталом Warrior Maven.

Несмотря на то, что стрелковое вооружение не является серьезной угрозой для бронированных боевых машин вроде M1 Abrams (танк), Stryker (колесная боевая бронированная машина), M2 Bradley (БМП), определить место, откуда исходят вражеские атаки, всегда крайне важно.

В настоящее время специалисты разрабатывают целый ряд новых датчиков. Например, инфракрасные датчики предназначены для идентификации сигнатуры «тепла», возникающей там, откуда ведет огонь противник. На протяжении многих лет армия также использовала технологию антенных решеток в фокальной плоскости и акустические датчики.

«Мы собираем различные сигнатуры или «подписи» угроз и оцениваем их с помощью различных алгоритмов», — рассказывает заместитель директора отдела наземных боевых систем армии США Джен Клагер.

Некоторые датчики будут подвергнуты испытаниям уже в 2019 году. В настоящее время армия США использует единую систему оружия дистанционного управления или «CROWS». Эта технология позволяет американским солдатам поражать противников из безопасных мест.

Система использует камеры для видеонаблюдения и обзора, тепловизор, дневную цветную камеру с 30-кратным оптическим увеличением и лазерный дальномер, который обеспечивает точность измерений и поражения выбранных объектов.

Разработка новых датчиков обязательно будет предусматривать их интеграцию с искусственным интеллектом (ИИ). Компьютерная автоматизация и использование передовых алгоритмов позволит в разы ускорить процесс обнаружения противников.

«ИИ одновременно собирает и учитывает большие объемы информации, что повышает эффективность системы и позволяет исключить ложные тревоги», — подчеркнул Клагер.

Разработчики ИИ уверяют, что компьютер способен гораздо более эффективно обрабатывать информацию и выполнять ключевые процедурные функции, однако многие эксперты также добавляют, что человеческое сознание — уникальная вещь, также необходимая для решения динамических проблем и взвешивания нескольких переменных в реальном времени.

Сегодня армия США направляет большие средства на разработку более мощных и многофункциональных датчиков. Сейчас главная задача разработчиков — объединить или интегрировать аппаратное обеспечение маленьких размеров с передовыми сенсорными технологиями, способными выполнять широкий спектр задач, которые ранее выполнялись несколькими отдельными бортовыми системами.

Учитывая быстрое развитие беспилотных технологий, армия и промышленность также направили усилия на разработку алгоритмов, позволяющих дронам и пилотируемым машинам взаимодействовать и обмениваться информацией быстрее и эффективнее.

Армия США хочет иметь беспилотного «роботизированного разведчика», который бы смог действовать в тандеме с бронированными боевыми машинами. Такой аппарат мог бы изучать оборону противника, находить цели, переносить оружие и боеприпасы или даже наносить удары по вражеским объектам. Новая система датчиков стала бы прекрасным дополнением для такого устройства.