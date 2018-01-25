Минфин РФ представил проект закона о регулировании криптовалют

Москва, 25 января. Законопроект «О цифровых финансовых активах», который регулирует их выпуск и оборот, был опубликован министерством финансов России. Так, данный законопроект определяет и устанавливает правовой режим криптовалют и их майнинга, устанавливает порядок проведения ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптоактивов), дает определение токенам, которые выпускаются для привлечения финансирования.

По мнению авторов законопроекта, включение криптовалют в правовое регулирование цифровых активов приведет к росту налоговых поступлений в бюджет РФ, поскольку, как ожидается, благодаря нововведению будут снижены риски нарушения законодательства и повышена прозрачность налогового режима.

Фактически криптовалюта может стать «имуществом в электронной форме». В Минфине отметили, что запрет на сделки с ними только создаст условия для нелегального использования криптовалют, сообщает издание «ФедералПресс».

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку к 1 июля 2018 года обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO).