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Украина
В Житомире нашли «украинские корни» Высоцкого
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    В Житомире нашли «украинские корни» Высоцкого

    18:26  25 Января 2018  /обновлено: 18:26  25 Января 2018
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    В Житомире нашли «украинские корни» Высоцкого

    Киев, 25 января. В украинском Житомире нашли дом, в котором жила бабушка советского поэта и актера Владимира Высоцкого, сообщил местный журналист Сергей Бовкун.

    Бовкун нашел «украинские корни» Высоцкого. По его данным, бабушка известного поэта Дебора Бронштейн жила в Житомире. В городе даже нашли место, где стоял ее дом. Эту находку сделал местный исследователь Руслан Кондратюк.

    «Установить его удалось только благодаря еврейскому происхождению семьи, — заметил Бовкун. — А именно — благодаря особенностям еврейских метрических книг».

    По данным журналиста, это был еврейский «общественный дом», состоящий из одного этажа. Ранее в здании жила семья предводителя местного дворянства Андрея Аршеневського.

    «В этом доме жили несколько еврейских семей — в том числе и семья Бронштейн, в которой в 1891 году родилась девочка Дебора», — цитируют его украинские СМИ.

    Однако дом был снесен. Теперь на месте бывшей усадьбы лишь пустырь.

    В Житомире нашли «украинские корни» Высоцкого

    25 января этого года исполняется 80 лет со дня рождения Высоцкого. Накануне президент России Владимир Путин посетил московский Дом Высоцкого на Таганке. Глава государства отметил, что это был «гениальный человек, исключительно талантливый».

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #украина #бабушка #высоцкий #дом #житомир
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