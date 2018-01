Украина заставила магазин в Париже прекратить продажу глобусов с «некорректным» Крымом

Париж, 25 января. Посольство Украины в Париже потребовало запретить распространение в Париже глобусов с изображением «некорректного» Крыма, который был обозначен частью российской территории. На «некорректный» глобус наткнулся в магазине один из сотрудников украинского посольства.

Дипломат сразу же сообщил своим коллегам, которые немедленно обратились к владельцам магазина с требования изъять товар из продажи.

«В одном из книжных магазинов Парижа наш сотрудник заметил глобус, на котором был некорректно обозначен Крым, как будто он не принадлежит Украине. Руководство магазина сообщило, что указанные глобусы будут немедленно изъяты из продажи», — пишет диппредставительство в Facebook.

Напомним, что это уже не первый подобный случай. Ранее американская газета The New York Times опубликовала карту, где Крым был покрашен в тот же цвет, что и Россия, и обозначен как «спорная территория». Украинские власти потребовали изменить статус Крыма, однако в The New York Times ответили отказом.