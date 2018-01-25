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Сирия новости 25 января 19.30: «Нусра» готовится к новому наступлению, уничтожены 25 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 25 января 19.30: «Нусра» готовится к новому наступлению, уничтожены 25 террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре

    19:30  25 Января 2018
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    «Нусра» готовится к новому наступлению

    Сирия, 25 января. «Джебхат Ан-Нусра»***1 готовит новое масштабное наступление против САА в Сирии. Турецкие ВВС нанесли удары по северным окраинам Ракки. САА при помощи ВКС РФ уничтожила 25 террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии возобновили боевые вылеты в провинции Идлиб; обеспечивают прикрытие САА в районе сирийско-иракской границы в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ у населенных пунктов Аль-Ашара, Ас-Субайхан и Ас-Салихия в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»1: уничтожило трех боевиков вооруженной оппозиции к югу от города Дамаск; понесло потери в боях с САА в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

    «Тахрир Аш-Шам»: готовит масштабную наступательную операцию против армии САР.

    Сирийская свободная армия** (ССА): поддерживает наступление Турции на севере Алеппо.

    Курды: понесли значительные потери в результате боевых вылетов ВВС Турции в Африне в провинции Алеппо; подверглись авиаударам турецкой авиации в районе населенных пунктов Тель Абьяд и Салук в северной части Ракки.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационный портал EMC News Center сообщает о том, что южнее Дамаска в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук возобновились боестолкновения между террористами «Исламского государства» и радикалами антиправительственных группировок, действующими в данном районе. По предварительным данным, в ходе противостояния в квартале Ат-Тадамун были уничтожены три боевика вооруженной оппозиции. Более подробная информация в настоящий момент выясняется. Напомним, на южных окраинах административного центра уже долгое время сохраняется небольшой анклав ИГИЛ1 и исламистов, между которыми время от времени отмечаются вооруженные столкновения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкий Twitter-канал (CNNTURK_ENG) передает, что не менее 303 бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) были уничтожены за время военной кампании под названием «Оливковая ветвь» в Африне, о начале которой было объявлено Генштабом ВС Турции 20 ноября этого года.

    Тем временем немецкий новостной портал Spiegel Online сообщает о том, что Германия не будет продолжать модернизацию турецких танков, а также поставлять вооружение и военную технику туркам, поскольку Федеративная Республика обеспокоена тем, что Турция вторглась на территорию независимой Сирийской Арабской Республики (САР). В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что ожидает поддержки от своих союзников.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В юго-восточной части Дейр-эз-Зора все еще продолжаются столкновения между боевиками «Исламского государства» и правительственной армией. Бои разворачиваются недалеко от населенных пунктов Аль-Ашара, Ас-Субайхан и Ас-Салихия. Отмечается, что ИГИЛовцы, которые начали нападение, переправились с восточного берега реки Евфрат, где базируются силы Сирийской демократической армии (SDF). Как передает информационное агентство Al Masdar News, российские военные самолеты пришли на помощь Сирийской арабской армии (САА) и провели несколько боевых вылетов в провинции, нанеся значительный урон нападающим. Одновременно с этим САА и союзные ей проасадовские ополченцы-шииты обстреливают боевиков, используя ракетные установки и гаубицы. По данным военного источника в социальной сети Twitter (SAPorganization), обе стороны несут потери. Так, из строя были выведены два танка правительственных войск, однако САА, в свою очередь, отразила атаку ИГ на деревни Аль-Кашма и Гариба, ликвидировав при этом 25 террористов. Об этом сообщает Twitter-канал (C_Military1).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Оппозиционный новостной портал EMC News Center сообщает о том, что союзная авиация ВКС РФ и ВВС Сирии возобновила боевые вылеты в провинции. Точечные авиаудары пришлись по военным объектам исламистов антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой». Воздушная атака была проведена в окрестностях авиабазы «Абу Духур», ранее освобожденной САА под прикрытием российских ВКС. Также источник сообщает об авиаударах союзников недалеко от населенных пунктов Хувейн и Абу Мекка.

    Между тем некоторые военные источники, подконтрольные вооруженной оппозиции, сообщают о готовящейся наступательной операции «Ан-Нусры» против Сирийской арабской армии (САА). Наступление «Тахрир Аш-Шам» намеревается начать вместе с боевиками союзной им группировки «Исламское движение Восточного Туркестана», а также при поддержке нескольких радикально настроенных бригад Сирийской свободной армии (ССА). Согласно данным новостного портала Al Masdar News, операция, скорее всего, будет проходить одновременно на нескольких направлениях.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Турецкие военные самолеты не перестают атаковать укрепрайоны Демократических сил Сирии (SDF), поддерживаемых силами международной коалиции во главе с Соединенными Штатами, на территории САР. Как сообщает военный источник в сети Twitter (EMCnewscenter1), на этот раз под ударом оказались позиции курдов в провинции Ракка. ВВС Турции провели массированную воздушную атаку в районе мест дислокации Отрядов народной самообороны (YPG) в северной части региона недалеко от населенного пункта Салук. Кроме того, авиаударам турецких военных самолетов подвергся город Тель Абьяд, передает местный Twitter-канал (Raqqa_SL). О нанесенном курдским войскам уроне не сообщается.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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