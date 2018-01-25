Победители «Дакара» подарили Путину КамАЗ

Казань, 25 января. Члены команды «КамАЗ-мастер» подарили президенту России Владимиру Путину точную копию первого приза прошедшего «Дакара», а также модель КамАЗа, которая участвовала в ралли.

В ходе встречи с членами команды «КамАЗ-мастер» президент поздравил их с победой на ралли-рейде «Дакар», назвав это уникальным достижением.

«Это говорит и о предприятии, на котором производится техника, и говорит об уровне всей команды», — сказал Путин.

Президент сфотографировался вместе с участниками встречи и посмотрел видеоролик с прошедшего «Дакара».

Напомним, что экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-Мастер» стал победителем очередного ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.