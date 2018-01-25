Главные новости 25 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 25 января.

Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» подняли в воздух в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани.

Президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе отказался отвечать на вопрос журналистки, спросившей, зачем в Киеве приняли «закон о войне», а также потребовал от женщины снять вышиванку. Порошенко в Давосе потребовал от журналистки снять вышиванку.

Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в четверг, 25 января. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил ее супруг Владимир Андреев. Умерла народная артистка Людмила Сенчина.

Международный олимпийский комитет заявил, что российским болельщикам не запрещено проносить флаги РФ на соревнования в рамках Игр-2018 в Южной Корее. МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018.

Украинская компания «Нафтогаз» утаила вердикт Стокгольмского арбитража по спору с российским «Газпромом». В Киеве заявили, что текст содержит данные о договоре купли-продажи газа и дополнительных соглашениях. «Нафтогаз» засекретил решение арбитража по спору с «Газпромом».

Немецкие СМИ уличили президента Украины Петра Порошенко в тайном владении находящегося в Германии завода по производству крахмала. Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ.

«Учительская газета» опубликовала статистику средних заработных плат школьных учителей в Москве, основанную на официальных цифрах столичного департамента образования. Зарплата учителей в Москве в 2017 году превысила среднюю зарплату по столице.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва незамедлительно ответит на новые санкции США в случае их введения. МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций.