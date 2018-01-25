Наблюдая за полетом сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Петр Дейнекин», президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии нового самолета.

В настоящее время можно уверенно говорить о том, что Путин занимается восстановлением былого величия гражданской авиации России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«Надо сделать гражданскую версию. Ту-144 почему сошел с производства — билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолет», — заявил президент.

При этом глава государства отметил, что в настоящее время гражданский сверхзвуковой самолет был бы востребован с учетом огромной протяженности Российской Федерации. По его мнению, сейчас «быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока». При этом глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации есть проект сверхзвукового гражданского лайнера.

«Мне как профессионалу очень приятно слышать эту новость. Дело в том, что мое поколение уже прошло через это: мы летали на самолетах Ту-144, начиная с середины 80-х годов. Мы первые в мире совершили сверхзвуковой перелет по маршруту Москва — Алма-Ата. Более того, мы уже регулярно летали этим рейсом, когда в воздух впервые поднялся французский сверхзвуковой «Конкорд». Нам есть чем гордиться», — сообщил Смирнов.

Однако, по мнению собеседника ФАН, после технических достижений Советского Союза, гражданская авиация Российской Федерации выглядит, мягко говоря, непатриотично. Начиная с 90-х годов, исправные и зачастую новые советские самолеты были заменены на бывшие в употреблении Boeing и Airbus.

«Именно тогда закончился самолетостроительный век России. Но в последнее время, надо сказать, предпринимаются определенные меры — были созданы Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сейчас на пару с китайцами будет собираться тяжелый транспортный самолет. И вот теперь новое воздушное судно. К слову, Ту-160 производился одновременно с Ту-144, у них даже принципы и названия похожи», — продолжает эксперт.

Олег Смирнов подчеркивает, что российские инженеры действительно могут создать полноценный гражданский лайнер на базе Ту-160. Однако из-за небольшого объема фюзеляжа он больше бы подошел для деловой авиации.

«Может быть, не большое количество пассажиров, может быть, он будет полезен для деловой авиации. Путин подчеркнул, что есть крупные организации, руководству которых было бы удобнее летать быстрее. Самолет на базе Ту-160 сделать не проблема. Фюзеляж есть, двигатели есть, надо его только переформатировать в гражданское судно, чтобы он соответствовал всем мировым нормам технической годности, чтобы мог заниматься перевозкой пассажиров. Все эти планы реально воплотить к 2030 году. Так что по сути, Путин восстанавливает былую славу гражданской авиации России», — заключил эксперт.

Напомним, Ту-144 — советский сверхзвуковой пассажирский самолет, который в 1960-е годы был разработан на базе КБ Туполева. Первый полет самолета состоялся 31 декабря 1968 года, первый рабочий рейс 26 декабря 1975 года был совершен по маршруту Москва — Алма-Ата. С 1 ноября 1977 года на этом направлении начались пассажирские перевозки.