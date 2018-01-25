Организаторы форума в Давосе опровергли санкции против российских журналистов из-за Порошенко

Давос, 25 января. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что российским журналистам якобы запретили посещать мероприятия экономического форума в Давосе, на которых выступает Петр Порошенко.

По словам Цеголко, журналистка в вышиванке задала на форуме Порошенко неудобный вопрос на русской языке. В связи с этим ее лишили права посещать выступления президента Украины в Конгресс-центре. Издание, которое представляла журналистка не называлось, однако представители Украины решили, что оно российское.

«Организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы провокацией и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в Конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента», — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Однако организаторы форума опровергли слова Цеголко. Пресс-секретарь ВЭФ Эдриан Монк ответил отрицательно на вопрос о том, возможно ли отозвать аккредитацию у СМИ в середине проведения форума и запретить ему доступ в Конгресс-центр.

Монк добавил, что не слышал о ситуации с Порошенко, но информация не соответствует действительности.