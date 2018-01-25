18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Лукьяненко: Если человек интересуется жизнью своей страны, он должен пойти на выборы
Новороссия
ВСУ прицельно обстреляли Докучаевк: репортеры ФАН узнали подробности у офицера ДНР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ прицельно обстреляли Докучаевк: репортеры ФАН узнали подробности у офицера ДНР

    18:23  25 Января 2018  /обновлено: 18:23  25 Января 2018
    646

    ВСУ прицельно обстреляли Докучаевк: репортеры ФАН узнали подробности у офицера ДНР

    Вечером 22 января украинские войска нанесли удар по жилому микрорайону Докучаевска. Чтобы узнать подробности обстрела, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились на окраины города, где удерживают оборону вооруженные силы ДНР.

    «Вчера противник отработал по городу Докучаевску, — рассказал корреспондентам ФАН офицер ВС ДНР с позывным «Кипиш». — Работали БМП-2, также работали пулеметы, и только по одной нашей позиции прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета). От огня БМП пострадали пять мирных жителей. И ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет) навесом работал. Одно ранение из ДШК. Среди личного состава потерь нет».

    Офицер пояснил, что украинские силовики специально не открывают огонь по позициям ВС ДНР, а ведут прицельные обстрелы жилых кварталов. По мнению Кипиша, постоянными обстрелами ВСУ специально пытаются обозлить мирных жителей, настроить их против вооруженных сил ДНР. Однако, по словам военного представителя ДНР, подавляющее большинство жителей Докучаевска настроено против киевских властей.

    По словам офицера, мирные жители уже разуверились, что ОБСЕ сможет оказать им помощь, люди просто перестали на это надеяться. Кипиш напомнил, что ОБСЕ уже около года никак не может повлиять на ситуацию с еженедельными обстрелами Докучаевска со стороны ВСУ.

    Украинские силовики специально открывают огонь по мирным жителям

    Офицер охарактеризовал деятельность ОБСЕ в Донбассе, как «работу на отчет». Например, в одном из своих отчетов ОБСЕ не указала, что снайперский обстрел автобуса на КПВВ в Еленовке велся с украинских позиций.

    «Когда в СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня ОБСЕ в Донбассе) был российский представитель, тогда прекращали огонь, сдерживали их [ВСУ], а сейчас никакого сдерживания нет. Противник обострил ситуацию, они начали по городу более плотно работать», — отметил офицер, комментируя уход российских офицеров из СЦКК.

    Также, по мнению Кипиша, закон «О реинтеграции Донбасса», недавно принятый Верховной радой, развязывает руки украинским силовикам. В частности, отметил он, на участке фронта в районе Докучаевска недавно снова зафиксированы англоязычные наемники.

    Однако вооруженные силы ДНР готовы отразить любую агрессию, подчеркнул собеседник ФАН. Моральный дух бойцов высокий, а укрепление позиций за прошедшие два года превратилои линию соприкосновения в полноценный укрепрайон, подчеркнул он.

    Автор: Андрей Тюнников; Олег Никитин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #обсе #докучаевск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018

      19:46 25 Января 2018 157
      Читать
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7168

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5416

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21209

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40011

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5076
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1064
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      770
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2655
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      533