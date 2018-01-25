ВСУ прицельно обстреляли Докучаевк: репортеры ФАН узнали подробности у офицера ДНР

Вечером 22 января украинские войска нанесли удар по жилому микрорайону Докучаевска. Чтобы узнать подробности обстрела, корреспонденты Федерального агентства новостей отправились на окраины города, где удерживают оборону вооруженные силы ДНР.

«Вчера противник отработал по городу Докучаевску, — рассказал корреспондентам ФАН офицер ВС ДНР с позывным «Кипиш». — Работали БМП-2, также работали пулеметы, и только по одной нашей позиции прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета). От огня БМП пострадали пять мирных жителей. И ДШК (станковый крупнокалиберный пулемет) навесом работал. Одно ранение из ДШК. Среди личного состава потерь нет».

Офицер пояснил, что украинские силовики специально не открывают огонь по позициям ВС ДНР, а ведут прицельные обстрелы жилых кварталов. По мнению Кипиша, постоянными обстрелами ВСУ специально пытаются обозлить мирных жителей, настроить их против вооруженных сил ДНР. Однако, по словам военного представителя ДНР, подавляющее большинство жителей Докучаевска настроено против киевских властей.

По словам офицера, мирные жители уже разуверились, что ОБСЕ сможет оказать им помощь, люди просто перестали на это надеяться. Кипиш напомнил, что ОБСЕ уже около года никак не может повлиять на ситуацию с еженедельными обстрелами Докучаевска со стороны ВСУ.

Офицер охарактеризовал деятельность ОБСЕ в Донбассе, как «работу на отчет». Например, в одном из своих отчетов ОБСЕ не указала, что снайперский обстрел автобуса на КПВВ в Еленовке велся с украинских позиций.

«Когда в СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня ОБСЕ в Донбассе) был российский представитель, тогда прекращали огонь, сдерживали их [ВСУ], а сейчас никакого сдерживания нет. Противник обострил ситуацию, они начали по городу более плотно работать», — отметил офицер, комментируя уход российских офицеров из СЦКК.

Также, по мнению Кипиша, закон «О реинтеграции Донбасса», недавно принятый Верховной радой, развязывает руки украинским силовикам. В частности, отметил он, на участке фронта в районе Докучаевска недавно снова зафиксированы англоязычные наемники.

Однако вооруженные силы ДНР готовы отразить любую агрессию, подчеркнул собеседник ФАН. Моральный дух бойцов высокий, а укрепление позиций за прошедшие два года превратилои линию соприкосновения в полноценный укрепрайон, подчеркнул он.