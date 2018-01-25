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Общество
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Политика
МККК объяснил, почему пропустит конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
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    МККК объяснил, почему пропустит конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    17:51  25 Января 2018  /обновлено: 17:52  25 Января 2018
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    МККК объяснил, почему пропустит конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    Давос, 25 января. Международный комитет Красного Креста не будет направлять своего представителя на конгресс национального диалога Сирии, который пройдет в Сочи 29-30 января. Об этом в четверг заявил президент МККК Петер Маурер.

    По его словам, организация приняла такое решение, поскольку занимается гуманитарными вопросами, а конгресс будет преимущественно посвящен политической повестке.

    «Я не увидел, что гуманитарные вопросы находятся в центре внимания конгресса. Так что мы не думаем, что можем внести значительный вклад в конгресс. Исходя из того, что программа Сочи находится вне вопросов нашей компетенции, мы не будем принимать участие во встрече», — рассказал Маурер РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что организаторы конгресса пригласили 1600 представителей сирийского общества, среди которых есть представители разных политических сил, конфессий и народностей. Инициатором мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что конгресс поможет ускорить процесс мирного урегулирования в Сирии. В рамках встречи планируется обсудить важнейшие политические и гуманитарные вопросы.

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    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #мккк #конгресс нацдиалога
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