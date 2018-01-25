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Новости Сирии
Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдам в Сирии — МИД Турции
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    Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдам в Сирии — МИД Турции

    17:54  25 Января 2018  /обновлено: 18:14  25 Января 2018
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    Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдам в Сирии — МИД Турции

    Анкара, 25 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о новом обещании президента США Дональда Трампа по курдам.

    Глава внешнеполитического ведомства страны рассказал, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что США прекратили поставки вооружения курдским формированиям, действующим в Сирии.

    «Трамп во время вчерашнего разговора с Эрдоганом сказал: «Мы вам дали слово. Больше не поставляем оружие курдам». Надеюсь, что это правда»,  — отметил глава МИД Турции.

    Отмечается, что Эрдоган попросил Трампа вывести американских военнослужащих и курдские «Отряды народной самообороны» из населенного пункта Манбидж.

    В данный момент Турция ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в районе Африн сирийской провинции Алеппо. Поводом для наступления стала провокация со стороны Вашингтона, объявившего о намерении создать на севере Сирии «силы пограничной безопасности» из курдских группировок. Анкара сочла эти планы угрозой безопасности страны и вторглась на курдские территории.

    Трамп пообещал Эрдогану прекратить поставки оружия курдам в Сирии — МИД Турции

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    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сша #сирия #турция #эрдоган #курды #африн
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