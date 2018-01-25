Анкара, 25 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о новом обещании президента США Дональда Трампа по курдам.

Глава внешнеполитического ведомства страны рассказал, что в ходе телефонного разговора Дональд Трамп заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что США прекратили поставки вооружения курдским формированиям, действующим в Сирии.

«Трамп во время вчерашнего разговора с Эрдоганом сказал: «Мы вам дали слово. Больше не поставляем оружие курдам». Надеюсь, что это правда», — отметил глава МИД Турции.

Отмечается, что Эрдоган попросил Трампа вывести американских военнослужащих и курдские «Отряды народной самообороны» из населенного пункта Манбидж.

В данный момент Турция ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в районе Африн сирийской провинции Алеппо. Поводом для наступления стала провокация со стороны Вашингтона, объявившего о намерении создать на севере Сирии «силы пограничной безопасности» из курдских группировок. Анкара сочла эти планы угрозой безопасности страны и вторглась на курдские территории.