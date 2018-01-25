МИД РФ пообещал жестко пресекать попытки иностранного вмешательства в выборы-2018

Москва, 25 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет вынуждена принять ответные меры, если иностранные государства попытаются вмешаться в выборы президента России, передает корреспондент ФАН.

По ее словам, власти РФ обладают данными о планах деструктивного вмешательства иностранных государств в предвыборную кампанию президента России.

«Я хотела бы напомнить еще раз, что такие попытки будут жестко пресекаться, и если не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены предпринять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», — сказала Захарова.

Накануне глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что Москва располагает данными о вмешательстве западных стран во внутренние дела России. По его словам, «Радио Свобода» и «Голос Америки», которые были признаны в России СМИ-иноагентами, целенаправленно пытаются повлиять на предвыборную кампанию в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США неоднократно предпринимали попытки вмешательства во внутриполитические дела других государств, однако сами американцы «практически никого не допускают» к процессу выборов в США. Президент подчеркнул, что Россия не допустит вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны.