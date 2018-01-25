Мир в Сирии под угрозой: всплыли возможные доказательства попытки США сорвать конгресс в Сочи

Сегодня на странице блогера, скрывающегося под псевдонимом «JAsIrX», было обнародовано письмо спецпредставителя Соединенных Штатов по Сирии Майкла Ратни представителю сирийской вооруженной оппозиции — некому господину Халеду Аль-Махамиду. Как утверждает автор публикации, включающей текст данного послания, он обнаружил его в переписке последнего из них, очевидно взломав аккаунт Аль-Махамида на сервисе Yahoo Mail Pro. Как отмечает сам блогер, письмо содержит в себе непосредственные доказательства того, что Вашингтон направляет сирийским оппозиционерам прямые директивы с целью сорвать процесс мирного урегулирования в САР и поставить под угрозу проведение Конгресса национального диалога в Сочи. Подробнее об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

В начале послания, больше напоминающем инструкцию к действию, ставится тезис о том, что Государственный департамент США намерен действовать по вопросам Сирии в рамках ООН в противовес инициативам российских дипломатов. Потому Ратни призывает своего соратника активизироваться и сконцентрировать усилия на срыве конгресса в Сочи, подчеркивая, что Вашингтон рассматривает Женеву как единственную переговорную площадку по САР.

Далее в тексте письма следуют прямые указания. Соединенные Штаты призывают вооруженную оппозицию ставить новые условия, которые были бы непозволительны для официального Дамаска, добиваться от правительства Сирии того, на что оно никогда не пойдет:

«Продолжайте настаивать на том, что Башар Асад должен уйти. Выдвигайте новые условия и требования, которые будут неприемлемы для правительственной делегации. Нам необходимо всеми способами блокировать дипломатические усилия России, направленные на проведение встречи по Сирии в Сочи», — подчеркивается в послании.

При этом Ратни также указывает своему собеседнику на необходимость донести данные директивы до представителей других делегаций от сирийской вооруженной оппозиции и открыто призвать их к блокированию конференции в Сочи в рамках межсирийских переговоров в Вене. Девятый раунд данного процесса как раз стартовал сегодня. Стоит также отметить, что всего несколько дней назад министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам выразил надежду, что делегации сирийской оппозиции не будут выдвигать в качестве условия участия на переговорах требование отставки Башара Асада, отметив, что именно так произошло на восьмой встрече в столице Австрии.

Отметим, что сегодня о намерениях США сорвать мирное урегулирование конфликта в Сирии заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, стратегия США в Сирии направлена на развал данной республики. Захарова также подчеркнула, что САР не должна становиться «ареной для противоборства внешних участников». Сирийцы должны сами выбирать будущее для своей страны, и грядущий Конгресс национального диалога, который пройдет в Сочи, станет ключевым шагом на пути этого самоопределения.

Госдепартамент США пока не подтверждает информацию, опубликованную блогером «JAsIrX». Однако и без того ясно, что такой шаг вполне укладывается в привычную программу Соединенных Штатов, направленную на уничтожение Сирии как государства, уверен руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин. Об этом он заявил в интервью корреспонденту ФАН.

«Американцы оказывают колоссальное давление почти на всех участников конфликта: тут может применяться все, начиная от угроз и заканчивая деньгами. Сейчас их задача номер один — сорвать переговорный процесс в Сочи. Поэтому в данной новости ничего удивительного нет. Почему поступают подобного рода письма с указаниями? Дело в том, что те силы, которые контролируют Соединенные Штаты, так называемая «умеренная оппозиция» — это фактически легализованная часть «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Поэтому американцы отдают прямые приказы и распоряжения — нужно делать то-то и то-то. Для США дальнейшее развитие мирного процесса в САР равнозначно поражению. Если завтра в Сирии установится мир, то различные заинтересованные стороны будут находить компромиссы. Я уверен, что даже курды с турками могут их достичь! Но это противоречит интересам американцев, и потому они будут всячески провоцировать новые конфликты и срывать любые попытки разрешить все мирно. Соответственно, данное письмо вполне может быть реальным», — убежден собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.