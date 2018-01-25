Нацбанк Украины объяснил повышение учетной ставки

Киев, 25 января. Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 16% годовых, сообщили в пресс-службе украинского регулятора.

С 26 января текущего года на Украине повышается учетная ставка. Теперь она будет составлять 16% годовых. Такое решение приняло правление Национального банка страны.

«Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года», — объяснили это решение в пресс-службе регулятора.

Также в Нацбанке предполагают, что ВВП страны в это году улучшится — до 3,4%.

«Основным драйвером роста экономики станет частное потребление, — замечают представители ведомства, — благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий».

Ранее в Минфине Украины заявили, что Киев рассчитывает получить новый транш от Международного валютного фонда в мае этого года.