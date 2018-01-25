Анкара, 25 января. Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу заявил о намерении Анкары сохранить территориальную целостность соседней Сирии.

Мевлют Чавушоглу отметил, что Вооруженные силы Турции не намерены атаковать правительственные войска Сирийской арабской республики в ходе военной операции «Оливковая ветвь» на севере провинции Алеппо. Операция ведется против курдских вооруженных группировок, которые Анкарой считаются террористическими. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара, как и Дамаск, стремится сохранить территориальную целостность своего соседа.

Ранее сообщалось, что военная операция против курдов началась в минувшую субботу после провокационного заявления Вашингтона о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности» из курдских формирований. Турция сочла этот шаг прямой угрозой своим границам и начала вторжение в курдский район Африн.