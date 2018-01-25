Выборы-2018: Латвия и Эстония отказали РФ в организации выездного голосования

Москва, 25 января. Власти Латвии и Эстонии отказали России в проведении выездных голосований на выборах президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года за пределами загранучреждений. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с сожалением отмечаем, что не все страны, в том числе, считающие себя демократическими, идут нам навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления наших граждан. Так, Латвия и Эстония, в отличие от практики прошлых лет, отказали российской стороне в организации выездных голосований за пределами загранучреждений», — заявила дипломат во время общения с журналистами.

Напомним, что выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства будет в них участвовать как самовыдвиженец. В данный момент по всей стране собираются подписи в поддержку кандидатуры Путина.