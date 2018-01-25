Более 800 мирных жителей стали жертвами ударов коалиции США в Ираке и Сирии

Вашингтон, 25 января. Жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии стали более 800 мирных жителей. Об этом говорится в ежемесячном отчете о жертвах среди мирного населения в Сирии и Ираке при ударах коалиции, который был обнародован штабом операции «Непоколебимая решимость».

«На сегодняшний день, опираясь на имеющуюся информацию, штаб операции считает, что в результате ударов коалиции с момента начала операции «Непоколебимая решимость» был непреднамеренно убит по меньшей мере 831 мирный гражданин», — говорится в отчете.

При этом в штабе отметили, что в настоящее время осуществляется проверка 406 различных случаев вероятной гибели мирных жителей при авиаударах коалиции.

Ранее британские аналитики из мониторинговой группы AirWars Monitoring group сообщили, что в 2017 году жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии стали более шести тысяч мирных жителей. Кроме того, британские эксперты отмечают, что число мирных жителей, получивших ранения в результате ударов коалиции, увеличилось на 55%. По мнению аналитиков, резкий рост случаев гибели и ранений мирного населения при ударах коалиции совпал со снижением активности российских сил в Сирии.