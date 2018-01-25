Показанный Путину полет Ту-160М в Казани попал на видео

Казань, 25 января. Жители Казани сняли на видео полет бомбардировщика Ту-160М «Петр Дейнекин», который подняли на крыло специально к приезду президента РФ Владимира Путина на Казанский авиационный завод имени Горбунова.

На кадрах ролика видно, как огромный самолет закладывает вираж, довольно низко пролетая над зданиями, после чего исчезает за снежной пеленой, передает «Ридус».

Напомним, что сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец является самым большим самолетом с изменяемой геометрией крыла. В четверг президент РФ Владимиру Путину был продемонстрирован полет Ту-160М. Увидев машину в действии, президент предложил создать гражданский вариант Ту-160, который может стать хорошим решением в условиях огромных расстояний России. В Объединенной авиастроительной корпорации ответили, что уже работают над подобным проектом.

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