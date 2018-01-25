Киевские студенты: «После Майдана коррупция в наших вузах стала тотальной»

Очередной семестр студенты одного из самых престижных и самых старых вузов Украины – Национального медицинского университета – начали с акции протеста, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

На бульваре Тараса Шевченко, где находится университет, студенты разместили плакаты и транслируют аудиозаписи, в которых обвиняют ректора заведения, Екатерину Амосову, в тотальной коррупции. Утверждается, что ректор Екатерина Амосова совместно со своим мужем Владимиром Мишаловым выводят 80% дохода от исследовательской деятельности сотрудников университета. В результате сотрудники НМУ им. Богомольца получают лишь 10% от оплаты исследований.

В беседе с корреспондентом ФАН студент-второкурсник Тарас Мигицко сообщил, что коррупция касается не только научной деятельности, но и образовательной.

«Главный источник доходов Амосовой — совсем не заработая плата. Она берет жуткие поборы с иностранных студентов. Их здесь учится около 1300 человек. Контракты на ремонт университета за бюджетные деньги она отдает фирмам знакомому своего мужа Владимира Мишалова. И главное: многие фармацевтические компании платят Амосовой деньги за так называемые исследования, которые она проводит в пользу этих самых компаний. Она погрязла в коррупции. И мы уверены, что эта деятельность вряд ли была бы возможна без покровительства сверху. Вообще, «Революция Достоинства» ничего не изменила в нашей стране в плане коррупции. Больше скажу, после Майдана коррупция в наших вузах стала тотальной, потому что чиновники теперь вообще ничего не боятся», — заявил активист.

В качестве покровителя пикетчики называют исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, к которой у граждан Украины также немало претензий.

Также студенты Национального медицинского университета имени Богомольца с горечью признают, что в их вузе процветает взяточничество. По словам студентов, руководство и преподаватели «знают об этом, но ничего не делают». Сообщается, что в среднем сессия обходится от 4 до 6 тысяч гривен (8-12 тысяч рублей).

Выступления студентов и журналистские расследования в отношении Амосовой длятся уже несколько лет, но не приводят к каким-то результатам.

Ранее ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову изобличили в указании недостоверных данных в декларации о доходах, этот инцидент ректор объяснила «банальной забывчивостью, за которую нельзя упрекать занятого человека».