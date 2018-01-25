Путин заявил об ускоренных темпах социально-экономического развития Крыма

Казань, 25 января. Ситуация вокруг Крыма стабилизируется. Социально-экономическое развитие республики будет идти ускоренными темпами, заявил президент России Владимир Путин, который находится с рабочим визитом в Казани.

Президент России выразил мнение, что ситуация вокруг Крыма не является драматичной.

«Напротив, — отметил российский лидер, — уверен, что все будет постепенно стабилизироваться».

Глава государства также обратил внимание, что после устранения некоторых инфраструктурных проблем в регионе его развитие «только будет набирать темпы».

«Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям», — перечислил Путин.

Ранее президент России отметил особую важность закона о принятии Крыма в состав страны. Об этом он заявил в связи с открытием выставки «100 раритетов российской государственности» в Московском государственном выставочном зале «Новый Манеж».