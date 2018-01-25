Сирия: боевики открыли огонь по протестующим против террора жителям в одном из районов Дамаска

Дамаск, 25 января. Тысячи жителей провинции Дамаск вышли на улицы на демонстрацию против войны и террора, и были обстреляны террористическими группировками, укрывающимися в столице. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Около 10 тысяч жителей пригородов Дамаска Бабиль, Ялда и Бейт-Сахм, включая перемещенных лиц, вышли на улицы столицы Сирии на митинг против террора в стране.

Люди призвали боевиков к перемирию с сирийским правительством и скандировали лозунги: «Нет террору и насилию! Обратитесь к примирению!»

Однако митингующие слишком близко подошли к позициям вооруженной группировки «Джейш аль-Абабиль», аффилированной с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 — сирийского крыла «Аль-Каиды»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), в результате чего экстремисты открыли огонь по людям, сообщает источник ФАН в Дамаске. По имеющимся данным, в результате атаки никто не пострадал. Вероятно, огонь был предупредительным. Отметим, что подобные акции в южной части Дамаска — районе Бабиль — проходят уже несколько дней подряд.

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1 Организация запрещена на территории РФ.