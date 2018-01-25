ПАСЕ потребовала от Киева пересмотреть закон о «деоккупации Донбасса»

Киев, 25 января. Парламентская ассамблея Совета Европы потребовала от украинских властей пересмотра нашумевшего закона о «деоккупации Донбасса». Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

По его словам, ПАСЕ смутил тот факт, что законопроект противоречит минским договоренностям — комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, международная организация указывает на то, что документ должен в полной мере обеспечивать социальную защиту мирных жителей и удовлетворять их гуманитарные потребности.

«Резолюция призывает Украину пересмотреть недавно принятый так называемый закон о деоккупации, с тем чтобы он базировался на минских договоренностях. Хочу подчеркнуть, это первая серьезная реакция мирового сообщества на скандальный закон», — пишет Новинский в Facebook.

Законопроект дает украинским силовикам право осуществлять усиленные меры безопасности, объявляет неподконтрольные Киеву территории Донбасса временно оккупированными, а Россию обозначает «страной-агрессором». Отметим, что российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту в Донбассе.