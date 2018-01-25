Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что уход из жизни народной артистки России Людмилы Сенчиной — это невосполнимая утрата как для музыкального искусства, так и для всей отечественной культуры. Российский лидер также выразил соболезнования супругу Сенчиной — Владимиру Андрееву. На сайте Кремля была размещена телеграмма, адресованная Андрееву.

В сообщении Путин отметил, что Людмилу Петровну любили за уважительное и доброе отношение к своим слушателям, неповторимую, искреннюю манеру исполнения, удивительный по красоте голос.

«Светлая память о народной артистке России Людмиле Сенчиной навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования», — заключил Путин.

Людмила Сенчина скончалась в Петербурге в возрасте 67 лет. Как сообщает издание «Дни.Ру», причиной смерти стал рак. Певица мужественно боролась с болезнью и до последнего продолжала выступать.

Сенчину похоронят на Смоленском кладбище, прощание с артисткой пройдет в воскресенье в Театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.