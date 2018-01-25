Выборы покажут, какой будет дальнейшая судьба России — эксперт

Почему для всех россиян, каких бы политических взглядов они ни придерживались, так важно прийти на выборы президента России, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, объяснил главный редактор газеты «Московский комсомолец» (МК) Павел Гусев.

«Считаю, что на выборы обязательно надо идти, — отметил Гусев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Чем больше людей придет на президентские выборы, тем более четкую социологическую и политическую картину мы увидим. Мне очень хочется, чтобы и противники Владимира Владимировича пришли на выборы, и те, кто его поддерживает, чтобы обязательно тоже пришли на выборы. Только таким образом мы увидим реальный расклад политических сил в стране, который и покажут только предстоящие президентские выборы».

По словам журналиста, эти данные будут гораздо более релевантными, чем любые социологические опросы.

«Это уже не социология, это уже не выборка из трех-четырех-пяти-шести тысяч человек. Это уже миллионы людей, которые дадут реальный социологический, политический, экономический расклад в нашей стране. Это очень важно, — подчеркнул Павел Гусев. — Сегодня оставаться на койке и просто ждать, кто победит, или следовать призывам некоторых политиков не ходить на выборы — это глупейшее занятие. Это значит, человек сам себя лишает своего права — отдать свой голос за одного из кандидатов президенты».

По словам главреда МК, участие в выборах важно и для тех, кто придерживается оппозиционных взглядов. Ведь участие в выборах — это возможность для людей заявить о своей политической позиции.

«Очень важно понять, какой процент голосов получат новые оппозиционные кандидаты, которые недавно появились на арене, что получат старые оппозиционеры, сколько наберут стабильные партийные боссы, которые тоже выдвинулись в качестве кандидатов. Это очень интересный расклад, который определят именно выборы. И в этом плане будет видна дальнейшая политическая судьба нашей страны и вообще судьба России», — резюмировал Павел Гусев.

Как напоминает «Газета.ру», выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.