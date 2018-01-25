18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Общество
Выборы покажут, какой будет дальнейшая судьба России — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы покажут, какой будет дальнейшая судьба России — эксперт

    17:45  25 Января 2018  /обновлено: 17:45  25 Января 2018
    75

    Это уже не социология: почему сторонникам и противникам Путина надо идти на выборы-2018

    Почему для всех россиян, каких бы политических взглядов они ни придерживались, так важно прийти на выборы президента России, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов, объяснил главный редактор газеты «Московский комсомолец» (МК) Павел Гусев.

    «Считаю, что на выборы обязательно надо идти, — отметил Гусев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Чем больше людей придет на президентские выборы, тем более четкую социологическую и политическую картину мы увидим. Мне очень хочется, чтобы и противники Владимира Владимировича пришли на выборы, и те, кто его поддерживает, чтобы обязательно тоже пришли на выборы. Только таким образом мы увидим реальный расклад политических сил в стране, который и покажут только предстоящие президентские выборы».

    По словам журналиста, эти данные будут гораздо более релевантными, чем любые социологические опросы.

    «Это уже не социология, это уже не выборка из трех-четырех-пяти-шести тысяч человек. Это уже миллионы людей, которые дадут реальный социологический, политический, экономический расклад в нашей стране. Это очень важно, — подчеркнул Павел Гусев. — Сегодня оставаться на койке и просто ждать, кто победит, или следовать призывам некоторых политиков не ходить на выборы — это глупейшее занятие. Это значит, человек сам себя лишает своего права — отдать свой голос за одного из кандидатов президенты».

    Выборы определят судьбу России на ближайшие годы

    По словам главреда МК, участие в выборах важно и для тех, кто придерживается оппозиционных взглядов. Ведь участие в выборах — это возможность для людей заявить о своей политической позиции.

    «Очень важно понять, какой процент голосов получат новые оппозиционные кандидаты, которые недавно появились на арене, что получат старые оппозиционеры, сколько наберут стабильные партийные боссы, которые тоже выдвинулись в качестве кандидатов. Это очень интересный расклад, который определят именно выборы. И в этом плане будет видна дальнейшая политическая судьба нашей страны и вообще судьба России», — резюмировал Павел Гусев.

    Как напоминает «Газета.ру», выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #гусев #выборы-2018 #президентские выборы 2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

      18:02 25 Января 2018 204
      Читать
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7078

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5375

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21170

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39964

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5043
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      877
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      674
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2460
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      502