Любит Россию и чтит традиции: Цыганова рассказала, почему стала доверенным лицом Путина

Москва, 25 января. Известная российская певица Виктория Цыганова, которая стала доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ, рассказала, почему решила поддержать данного кандидата.

По ее словам, одно из главных качеств Путина как лидера — уважительное отношение к традициям.

«Он искренне любит Россию и чтит традиции — для меня это очень важно. Я поддерживаю такое развитие, потому что будущее России, на мой взгляд, лежит только в духовной плоскости. Кроме того, он уделяет должное внимание нашей культуре», — рассказала Цыганова изданию «Экономика сегодня».

Напомним, что выборы состоятся 18 марта. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборах, чтобы переизбраться на четвертый срок. Он уже собрал необходимое число подписей для самовыдвижения.

Владимир Путин. Биография