ВСУ готовят безопасные коридоры для масштабного наступления в Донбассе

Горловка, 25 января. ВСУ проводят разминирование нейтральных территорий в районе Горловки перед масштабным наступлением, сообщили источники в силовых структурах Донецкой и Луганской народных республик.

Украинские войска активизировались на нейтральных территориях в районе Горловки: бойцы ВСУ разминируют земли.

«ВСУ разминируют «серую зону» под Горловкой с помощью спецтехники и, таким образом, готовят безопасные коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП», — приводит слова источников телеграм-канал WarGonzo.

Подчеркивается, что авторам проекта достоверность информации подтвердили два источники в силовых структурах ДНР и ЛНР, которые пожелали остаться анонимными.

Ранее стало известно, что за период конфликта в Донбассе погибли около 5,8 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик.