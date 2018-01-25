ЦСКА согласовал условия контракта Мусы

Москва, 25 января. По информации Федерального агентств ановостей, ЦСКА согласовал условия личного контракта с форвардом «Лестера» Ахмедом Мусой.

По словам источника, «армейцы» достигли принципиальной договоренности с футболистом и его представителем, однако продолжают переговоры с английским клубом. Отмечается, что речь идет об аренде 25-летнего нигерийца, однако ЦСКА рассчитывает договориться с «Лестером» о сумме выкупа, чтобы иметь летом приоритетное право покупки.

Ранее стало известно, что «Лестер» планирует выручить с продажи Мусы порядка шести миллионов евро. Муса уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. За московский клуб он провел 168 матчей, забил 54 гола и отдал 29 голевых передач.