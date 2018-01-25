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В России резко упали цены на самый дорогой iPhone
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    В России резко упали цены на самый дорогой iPhone

    17:15  25 Января 2018  /обновлено: 17:18  25 Января 2018
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    В России резко упали цены на самый дорогой iPhone

    Москва, 25 января. Стоимость флагманского iPhone X значительно упала на российском рынке.

    Напомним, что новый гаджет американской компании Apple появился в продаже всего два месяца назад — в ноябре 2017 года. Тогда его цена начиналась от 92 тысяч рублей. У перекупщиков стоимость «яблочного» смартфона и вовсе шла от 150 тысяч рублей и выше.

    Сейчас «заряженную» версию iPhone X можно приобрести всего за 80 тысяч рублей.

    В России резко упали цены на самый дорогой iPhone

    Напомним, что при создании нового смартфона компания Apple отказалась от фирменной кнопки Home, которую заменили жестами. Вместо сканера отпечатков пальцев появился Face ID.

    Ранее «Дни.Ру» сообщало, что разработчики известного люксового бренда смартфонов Caviar создали уникальные дизайны монограмм для российских знаменитостей. Так, они представили коллекцию iPhone X для создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, блогера Юрия Дудя и многих других.

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    Автор: Дима Оленин
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    #россия #apple #iphone x
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