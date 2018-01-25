Захарова: США уже не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе в Сочи

Москва, 25 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи, передает корреспондент ФАН.

«Невозможно уже объяснить сирийцам, почему не нужно ехать в Сочи. Уже не получается у американцев так врать. Это информационный прессинг США, чтобы всех держать на мушке», — заявила Захарова.

Она также добавила, что конгресс национального диалога Сирии в Сочи является важным мероприятием для решения сирийского кризиса, отметив, что к настоящему моменту не менее 1600 сирийцев получили приглашения для участия в конгрессе. Кроме того, организаторы конгресса пригласили представителей ООН и ряда других международных организаций принять участие в мероприятии.

Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. По замыслу президента в конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Одной из задач конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.