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Россия
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Политика
Захарова: США уже не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе в Сочи
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    Захарова: США уже не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе в Сочи

    16:35  25 Января 2018  /обновлено: 16:55  25 Января 2018
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    Захарова: США уже не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе в Сочи

    Москва, 25 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не могут отговорить сирийцев от участия в конгрессе нацдиалога в Сочи, передает корреспондент ФАН.

    «Невозможно уже объяснить сирийцам, почему не нужно ехать в Сочи. Уже не получается у американцев так врать. Это информационный прессинг США,  чтобы всех держать на мушке», — заявила Захарова.

    Она также добавила, что конгресс национального диалога Сирии в Сочи является важным мероприятием для решения сирийского кризиса, отметив, что к настоящему моменту не менее 1600 сирийцев получили приглашения для участия в конгрессе. Кроме того, организаторы конгресса пригласили представителей ООН и ряда других международных организаций принять участие в мероприятии.

    Напомним, минувшей осенью президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии в Сочи. По замыслу президента в конгрессе должны принять участие представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, а также действующие власти и оппозиция.

    Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Одной из задач конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #захарова #сочи #конгресс нацдиалога
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