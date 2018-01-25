Армия Сирии отразила нападение ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор
Дейр-эз-Зор, 25 января. Боевики запрещенного в России «Исламского государства»1 попытались атаковать два населенных пункта на востоке Сирии.
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) предприняли попытку установить контроль над двумя населенными пунктами в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийское национальное агентство «САНА» сообщает, что нападения были проведены около поселений Камша и Гарбия.
Атака исламистов завершилась провалом, в ходе столкновений было уничтожено не менее 25 боевиков.
Ранее сообщалось, что западная часть Дейр-эз-Зора была освобождена от «Халифата сирийской армией при поддержке военной авиации России. В данный момент остатки группировки скрываются на востоке провинции в пустынных районах, которые частично контролируются проамериканскими курдами из альянса «Сирийские демократические силы».
1 Организация запрещена на территории РФ.