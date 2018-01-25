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Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

    Владимир Путин встретится с Биньямином Нетаньяху 29 января. Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина. Путину продемонстрировали полет бомбардировщика Ту-160М. Турция предостерегла США от столкновений в Сирии.
    17:00 25 Января 2018
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    Путин встретится с Нетаньяху 29 января — Песков

    Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

    Президент России Владимир Путин встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху 29 января. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
    Путин и Нетаньяху договорились о встрече в ходе телефонного разговора 1 января 2018 года. Израильский политик отметил, что отношения между двумя странами «прекрасные». 
     

    Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина

    Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

    Утром 25 января на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончалась знаменитая актриса и певица Людмила Сенчина. Певец Александр Маршал в интервью ФАН прокомментировал это трагическое событие.
    «Мне настолько сегодня грустно и печально, что я даже не знаю, что сказать… Люда Сенчина умерла? Быть не может! Самое главное, что это был Человек с большой буквы, а голос — это уже потом», — выразил слова соболезнования Маршал.
     

    Путину продемонстрировали полет бомбардировщика Ту-160М

    Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

    Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» подняли в воздух в присутствии Владимира Путина в Казани.
    Бомбардировщик не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика – Ту-160М2. Он также является самым большим самолетом с изменяемой геометрией крыла. 
     

    Турция предостерегла США от столкновений в Сирии

    Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

    Анкара предостерегла Вашингтон от наземных операций в Сирии. Турецкая сторона считает, подобного рода действия могут привести к столкновению сил США и Турции. Штаты, по мнению Анкары, не должны вмешиваться в операцию «Оливковая ветвь».
    Операция началась после оглашения планов создать на севере Сирии «сил пограничной безопасности» из состава курдских вооруженных формирований.
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    Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

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