Видеодайджест новостей, вечер 25 января 2018 года

Путин встретится с Нетаньяху 29 января — Песков
Президент России Владимир Путин
встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
29 января. Об этом журналистам рассказал
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Путин и Нетаньяху договорились о встрече в ходе телефонного разговора 1 января 2018 года. Израильский политик отметил, что отношения между двумя странами «прекрасные».
Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина
Утром 25 января на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончалась знаменитая актриса и певица Людмила Сенчина
. Певец Александр Маршал
в интервью ФАН
прокомментировал это трагическое событие.
«Мне настолько сегодня грустно и печально, что я даже не знаю, что сказать… Люда Сенчина умерла? Быть не может! Самое главное, что это был Человек с большой буквы, а голос — это уже потом», — выразил слова соболезнования Маршал.
Путину продемонстрировали полет бомбардировщика Ту-160М
Сверхзвуковой стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» подняли в воздух
в присутствии Владимира Путина в Казани.
Бомбардировщик не является опытным образцом модернизированного варианта бомбардировщика – Ту-160М2. Он также является самым большим самолетом с изменяемой геометрией крыла.
Турция предостерегла США от столкновений в Сирии
Анкара предостерегла
Вашингтон от наземных операций в Сирии. Турецкая сторона считает, подобного рода действия могут привести к столкновению сил США и Турции. Штаты, по мнению Анкары, не должны вмешиваться в операцию «Оливковая ветвь».
Операция началась после оглашения планов создать на севере Сирии «сил пограничной безопасности» из состава курдских вооруженных формирований.