Путин посетил Институт фундаментальной медицины и биологии в Казани

Казань, 25 января. Президент России и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин во время рабочей поездки в Казань побывал в Институте фундаментальной медицины и биологии, в составе которого находится более 60 подразделений: кафедры, научно-исследовательские лаборатории, ботанический сад и многое другое. Как известно, учреждение является ядром биомедицинского кластера Казанского федерального университета (КФУ).

Главе государства сообщили, что подготовка будущих врачей здесь строится на основе результатов научных исследований и фундаментальных знаний, которые максимально соответствуют европейским стандартам.

Подготовка обучающихся осуществляется по шести направлениям (физическая культура и спорт, образование и педагогические науки, фармация, клиническая медицина, фундаментальная медицина, биологические науки) и шести специальностям (фармация, стоматология, лечебное дело, медицинская кибернетика, медицинская биофизика и медицинская биохимия).

Для президента провели экскурсию и показали инжиниринговый центр по созданию роботов-симуляторов, стоматологический фантомный класс, а также модель госпиталя. Путину доложили, что продукция позволяет на равных конкурировать с западными компаниями. Оборудование уже экспортируется в большинство стран СНГ, США, ряд стран Азии.

Ранее Владимир Владимирович посетил всероссийский форум студенческих клубов «Вместе вперед!» в Казани. Глава государства призвал новое поколение студентов не бояться ошибок и всегда искать возможность решить их.