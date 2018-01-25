Лавров поделился любимыми строками из Высоцкого

Москва, 25 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров процитировал любимое произведение из работ поэта и актера Владимира Высоцкого, со дня рождения которого прошло ровно 80 лет, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Лавров признался, что любит творчество Высоцкого, поэтому «что-то одно выбрать тяжело». Однако министр все же поделился любимыми строками из творчества поэта.

«Если говорить о том, что «запало», то в «Песне конченого человека» есть мощнейшие по образности строчки: «Истома ящерицей ползает в костях, И сердце с трезвой головой не на ножах, И не захватывает дух на скоростях, Не холодеет кровь на виража», — приводят слова главы ведомства в пресс-службе МИД РФ.

Российский министр также добавил, что неравнодушен к «Балладе о детстве», передает «Свободная пресса».

Напомним, Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года. Опрос среди россиян показал, что треть жителей страны считают его главным кумиром ХХ века.

Накануне памятного для поклонников поэта дня президент России Владимир Путин приехал в московский Дом Высоцкого на Таганке. Глава государства, который нередко цитирует Высоцкого в своих выступлениях, отметил, что это был «гениальный человек, исключительно талантливый».