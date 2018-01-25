Москва, 25 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакт с Анкарой по курдской проблематике.

«Конечно, Россия обсуждает курдскую проблематику с Турцией, об этом постоянно говорит глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские представители, и на протяжении нескольких лет делается все по вовлечению курдских политических сил в урегулирование ситуации, в частности в Сирии», — сказала она.

Она также добавила, что представители курдов были приглашены на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, однако ответ пока не получен.

Вооруженные силы Турции 20 января начали операцию против курдов на северо-западе Сирии. Турецкие силы действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о которой ранее объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Причиной начала военной операции послужили создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии, которые по задумке Вашингтона будут находиться на границе Ирака и Турции. В Анкаре заявили, что «силы безопасности границы» являются «террористической армией», поэтому Турция намерена ее уничтожить.

Напомним, 23 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии, в частности, в Африне, где продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Российский и турецкий лидеры заявили о необходимости сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета Сирии.