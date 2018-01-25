18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Свердловской области встретился с дочерью первого президента России
Новости Сирии
Москва поддерживает контакт с Анкарой по курдской проблематике — Захарова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Москва поддерживает контакт с Анкарой по курдской проблематике — Захарова

    16:15  25 Января 2018  /обновлено: 17:08  25 Января 2018
    407

    Москва поддерживает контакт с Анкарой по курдской проблематике — Захарова

    Москва, 25 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает контакт с Анкарой по курдской проблематике.

    «Конечно, Россия обсуждает курдскую проблематику с Турцией, об этом постоянно говорит глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские представители, и на протяжении нескольких лет делается все по вовлечению курдских политических сил в урегулирование ситуации, в частности в Сирии», — сказала она.

    Она также добавила, что представители курдов были приглашены на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи, однако ответ пока не получен.

    Вооруженные силы Турции 20 января начали операцию против курдов на северо-западе Сирии. Турецкие силы действуют в рамках военной операции «Оливковая ветвь», о которой ранее объявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Причиной начала военной операции послужили создаваемые американцами «силы безопасности границы» в Сирии, которые по задумке Вашингтона будут находиться на границе Ирака и Турции. В Анкаре заявили, что «силы безопасности границы» являются «террористической армией», поэтому Турция намерена ее уничтожить.

    Напомним, 23 января президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Основной темой переговоров стала ситуация в Сирии, в частности, в Африне, где продолжается турецкая военная операция «Оливковая ветвь». Российский и турецкий лидеры заявили о необходимости сотрудничества в работе по сохранению целостности и суверенитета Сирии.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #турция #захарова #мид рф #курды
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры

      18:02 25 Января 2018 204
      Читать
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М
      13:54
      Сегодня

      МОК объяснил правила использования флага России на Олимпиаде-2018
      12:47
      Сегодня

      В Минобороны отреагировали на незаявленный визит главы USAID в Ракку

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7078

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5375

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21170

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39964

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5043
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      877
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      674
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2460
      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      Песков назвал дату встречи Путина и Нетаньяху

      11:39   25 Января 2018
      502