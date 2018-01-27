Сирия: российские военные передали детям из городка в Латакии одежду и обувь

Латакия, 27 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР), базирующегося на военной авиабазе «Хмеймим» в Латакиии, передали детям гуманитарную помощь, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Девочки, изучающие в школе имени мученика Шаабана Али Ахмеда русский язык, получили от российских военных одежду и обувь. Город Джебла, где находится школа для девочек, расположен неподалеку от военной авиабазы «Хмеймим», где базируется российская группировка в Сирии. На эксклюзивных кадрах ФАН видны искренние улыбки не только детей, но и военных.

Россия регулярно поставляет в различные регионы Сирии гуманитарную помощь, которая включает в себя не только одежду и обувь, но также и продуктовые наборы, предметы гигиены и первой необходимости, медикаменты и канцелярские принадлежности.

8 Фото. 8 Фотографий

Ранее в честь новогодних и рождественских празднеств, российские военные передали студентам школы имени мученика Гасана Цвана в районе Латакии Даатура рюкзаки с подарками.

Напомним, что российская группировка, базирующаяся на военном аэродроме «Хмеймим» в провинции Латакия, находится на территории Сирии с официального разрешения президента Башара Асада. Накануне Нового года по приказу президента России Владимира Путина часть военного контингента покинула авиабазу и вернулась на места постоянной дислокации. Оставшиеся военные обеспечивают работу базы и Центра по примирению враждующих сторон.