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Россия
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Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готов к наступлению, «мобилизация» в ЛНР, война ВСУ и «Правого сектора»
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    Донбасс сегодня: Киев готов к наступлению, «мобилизация» в ЛНР, война ВСУ и «Правого сектора»

    16:24  25 Января 2018
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    Боец ВСУ

    Донбасс, 25 января. Донецкая народная республика под огнем минометов ВСУ. После боестолкновения армии Киева и бойцов «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) погиб мирный житель. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    О чем говорили Муженко и Волкер

    По данным оперативного командования ДНР, состоявшаяся накануне встреча главкома вооруженных сил Украины Виктора Муженко и спецпредставителя американского госдепа по Украине Курта Волкера не ограничилась сухой констатацией обстановки в Донбассе. Кроме заявленных в СМИ тем, участники переговоров обсуждали вопрос поставок летального оружия Киеву и перевод войны в «горячую фазу».

    Кроме того, косвенным подтверждением агрессивных планов Киева являются полученные разведданные о проведении негласных проверок в медучреждениях подконтрольного ВСУ Мариуполя и других городов. Это необходимо для понимания возможности приема большого количества раненых.

    Виктор Муженко

    В руководстве ДНР убеждены, что все действия киевского руководства нацелены на эскалацию конфликта в ближайшее время. При этом военнослужащие республики укрепляют оборону и готовятся к отпору противника. Полковник Эдуард Басурин так оценил возможную атаку украинской армии: «В случае попытки наступления ВСУ умоются кровью, а семьям украинских военнослужащих следует ждать потоки гробов с их мужьями и сыновьями».

    Жертвы разборок ВСУ и «Правого сектора»

    Жители подконтрольного Киеву поселка Карбонит Попаснянского района Луганской области рассказали о перестрелке между силами 10 горно-штурмовой бригады украинской армии и подразделениями «Правого сектора». Инцидент произошел 18 января.

    Донбасс сегодня: Киев готов к наступлению, «мобилизация» в ЛНР, война ВСУ и «Правого сектора»

    Как рассказали очевидцы, помимо стандартного вооружения стороны обстреливали друг друга минометами большого калибра. Так, одна из мин попала в здание насосной станции, что привело к гибели 56-летнего местного жителя. Причины выяснения отношений между ВСУ и нацбатом устанавливаются. Власти республики призывают международные организации оказать давление на Киев и усмирить неподконтрольные националистические формирования.

    «Топорная работа»

    В течение недели на электронные адреса органов государственной власти ЛНР, городских и районных администраций пришла рассылка «указа» главы республики Леонида Пасечника «О дополнительных мобилизационных мероприятиях».

    В министерстве государственной безопасности опровергли сам факт существования данного указа и заявили, что эти мероприятия являются частью «топорной работы киевских силовиков по созданию военной истерии в республике» и дестабилизации внутренней обстановки.

    «Перемога» ВСУ

    Накануне в эфире одного из украинских телеканалов вышел сюжет из украинской части прифронтового поселка Зайцево близ Горловки. Сюжет растиражировали сетевые издания и информагентства. На видео боец батальона «Донбасс-Украина» поведал журналистам об уничтожении артиллерийской техники России.

    Донбасс сегодня: Киев готов к наступлению, «мобилизация» в ЛНР, война ВСУ и «Правого сектора»

    Судя по словам бойца, что подтверждается военнослужащими армии ДНР, на указанном участке фронта расстояние между позициями дончан и украинских силовиков всего несколько сот метров. Местность в указанном районе практически открытая. Другими словами, нужно быть абсолютным самоубийцей, чтобы на глазах противника перегонять колонну артиллерии. Тем более странным кажется тот факт, что тяжелая (то есть — дальнобойная) артиллерия находилась на первой линии обороны ДНР.

    «В последние дни подобных инцидентов не фиксировалось. Тем более, что наша артиллерия отведена «по Минску» и просто не могла физически находится на «передке» (передовая позиция — прим. ФАН). И что бы ей там делать?! Это не имеет смысла, это самоубийство. Дальнобойная не работает с первой линии, и противник это знает, так как она уязвима», — рассказал корреспонденту ФАН один из военнослужащих народной республики.

    Донбасс сегодня: Киев готов к наступлению, «мобилизация» в ЛНР, война ВСУ и «Правого сектора»

    А что касается «российского следа» в приведенном примере, ни одного доказательства украинской стороной представлено не было. Но указанная информация в украинских изданиях подается как аксиома.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #россия #всу #донбасс #украина #лнр #правый сектор
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