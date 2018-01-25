ФРГ намерена обсудить ситуацию в сирийском Африне на уровне НАТО

Берлин, 25 января. Глава внешнеполитического ведомства Германии Зигмар Габриэль планирует обсудить обстановку в Африне с Генсеком НАТО.

В опубликованном заявлении министерства иностранных дел Германии отмечается, что глава ведомства призвал Генсека НАТО дать оценку ситуации на севере Сирийской арабской республике в районе кантона Африн, в котором сейчас Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь».

«Я попросил генерального секретаря НАТО внутри альянса обсудить ситуацию в Сирии, на севере страны», — заявил Зигмар Габриэль.

Ранее сообщалось, что Анкара ввела войска в северную часть провинции Алеппо в ответ на провокацию со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон распространил заявление о намерении создать новую группировку на границе с Турцией, состоящую из курдских вооруженных формирований. Турция сочла недопустимым создание «новой террористической армии» около своих границ.