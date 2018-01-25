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Россия
Путин объяснил, как переход студентов из одного вуза в другой влияет на образование
Россия
Стабильная жизнь в стабильной стране: главред МК объяснил, почему будет голосовать за Путина
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    Стабильная жизнь в стабильной стране: главред МК объяснил, почему будет голосовать за Путина

    16:41  25 Января 2018
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    Выборы 2018: главред МК объяснил, почему будет голосовать за Путина

    Менее двух месяцев отделяет россиян от важнейшего события, знаменующего новый политический цикл в нашей стране. Это выборы президента России. Выборы-2018 определят имя человека, который на ближайшие шесть лет возглавит наше государство. Главный редактор газеты «Московский комсомолец» (МК) Павел Гусев, который является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, поделился с Федеральным агентством новостей, почему для него не стоит вопрос, за кого голосовать на предстоящих президентских выборах.

    «Я стал доверенным лицом Путина потому что я давно знаю Владимира Владимировича, еще по его питерской работе, — отметил Павел Гусев. — Но самое главное это то, что все остальные кандидаты, которые сейчас идут на выборы, для меня не представляют интереса как для гражданина России, у которого есть семья, есть бизнес, есть имущество. Никакие другие кандидаты, кроме Владимира Путина, не дают мне уверенности, что остаток моей жизни я буду стабильно существовать в стабильной стране».

    Сбор подписей за выдвижение Владимира Путина

    В четверг, в Татьянин день, когда в нашей стране отмечается День российского студенчества, Владимир Путин поздравил с этим праздником всех студентов. По словам Путина, с такой молодежью Россия всегда будет молодой и устремленной в будущее.

    «Поздравляю всех студентов России, всех ваших наставников и преподавателей, — сказал Путин, выступая на всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед». — Желаю вам успехов в учебе и в вашей будущей жизни. Благодаря студенчеству, благодаря молодежи Россия всегда остается молодой, юной, дерзкой, устремленной в будущее».

    Ранее «Газета.ру» опубликовала список доверенных лиц президента и кандидата в президенты РФ Владимира Путина на предстоящих выборах-2018. В списке доверенных лиц представлены деятели науки, культуры и спорта, представители СМИ, предприниматели, учителя, представители общественных организаций. Многие из тех, кто вошел в список, представляли Владимира Путина на прошлых президентских выборах в 2012 году.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #ту-160 #гусев #выборы-2018
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