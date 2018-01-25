Захарова: Запад использует курдов для реализации своих интересов в Сирии

Москва, 25 января. Западные страны используют сирийских курдов в своих целях, однако не заботятся об их интересах, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Курдский фактор на протяжении нескольких лет постоянно разыгрывается западными партнерами, но не в интересах курдов», — цитирует ее корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя МИД, именно Запад настаивал на вовлечение курдов в процесс урегулирования. При этом самим курдам говорили «Постойте в стороне», заметила Захарова.

Напомним, что ситуация в Сирии в очередной раз обострилась после того, как Турция начала военную операцию против поддерживаемых США сирийских курдов в Африне. Это произошло вскоре после того, как Вашингтон объявил о планах создать на сирийско-турецкой границы «силы безопасности». В российском МИД эту инициативу назвали провокацией.