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Сирия: военные обнаружили брошенный схрон ИГИЛ на востоке провинции Хомс
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    Сирия: военные обнаружили брошенный схрон ИГИЛ на востоке провинции Хомс

    16:00  26 Января 2018
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    Сирия: военные обнаружили брошенный схрон ИГИЛ на востоке провинции Хосмс

    Хомс, 26 января. Правительственные войска обнаружили пустующий схрон боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское  — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Хомс, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    В провинции Хомс продолжаются специальные операции по зачистке региона от террористических группировок. На востоке провинции военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), прочесывая пустынную местность вблизи пещер и нескольких деревень, обнаружили пустующий штаб ИГИЛ, большое количество вооружения и автомобилей, которые были похищены у жителей близлежащих деревень.

    На эксклюзивных кадрах ФАН можно увидеть сами укрытия боевиков в пещерах. Входы защищены и укреплены сложенными в стену камнями. Подобие потолка подпирают балки, на полу лежат пледы, одеяла и матрасы, на которых, по всей видимости, спали террористы. Укрытие скрыто в пещере и было сооружено таким образом, чтобы заметить его было практически невозможно. Бежавшие террористы оставили после себя горы грязи, разбитых деревянных ящиков и кирпичей. Также корреспонденту ФАН удалось заснять обнаруженные военными снаряды для самодельных и заводских реактивных систем залпового огня (РСЗО).

    Помимо пустынных пещер, оставленных террористами ИГИЛ, корреспондент ФАН запечатлел на видео мирную жизнь в провинции — улочки населенного пункта, расположенного неподалеку от места, где военные проводили зачистку, заполнены спешащими по делам людьми.

    6 Фото.
    6 Фотографий

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #игил #саа #хомс
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